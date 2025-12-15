Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vela | Liga de Otoño

Salaño, Magical, Unus y Esquío, campeones

REDACCIÓN

Vigo

Tras tres meses de competición y cinco pruebas, cuatro de ellas validadas, al ser esta quinta y última anulada por falta de viento, se echaba el cierre a una vibrante temporada de la Liga de Otoño de Cruceros Cíes-Rande, que ha reunido hasta medio centenar de embarcaciones en la ría de Vigo. Salaño Dos, Magical, Unus y Esquío han sido justos vencedores.

