Reparto de puntos en O Morrazo
El Beluso neutraliza una ventaja de dos goles del Moaña
REDACCIÓN
Reparto de puntos ayer en el derbi de O Morrazo en Preferente Futgal. Los moañeses, con el nuevo entrenador Rafael Vázquez, salió mejor en la primera mitad y completó una notable primera media hora. Los visitantes aprovecharon bien que el Beluso no exhibió su mejor fútbol de partida y se adelantaron con dos tantos. Antes del cuarto de hora Pablo marcó después de que los visitantes se aprovechasen de un error local en la salida de balón. Iker paró el primer disparo y Pablo al rechace hizo el primero.
Solo 10 minutos después Fraga puso tierra de por medio rematando de cabeza un centro desde la banda derecha, a la espalda de Vivi.
Ya en el tramo final de la primera mitad el Beluso empezó a demostrar el por qué de sus buenos números en As Laxes esta temporada generando alguna ocasión pero Rulo estuvo muy acertado en la portería visitante.
En la segunda parte, lejos de bajar los brazos, el Beluso se hizo con el dominio del juego. Solo habían transcurrido ocho minutos desde la reanudación cuando Bermu redujo distancias con una vistosa falta directa desde fuera del área. Instantes después llegaría el empate, obra de Lope tras un remate al primer palo después de un saque de esquina obra de Pasto.
En el tramo final el Beluso pudo ganar pero Rulo le sacó un balón de los pies a Millán cuando ya le había regateado. Se anuló un gol por fuera de juego al propio Millán.
