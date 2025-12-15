Remontada del Coruxo en Luanco

1 MARINO: Dennis Díaz; Borja Fernández, Fernando Somolinos, Tomás Fuentes, Miguel Leyva (Marcos Bravo, 82´), Alberto Lora (Pelayo Pérez, minuto 46), Andreu Talarn, Mohamed Fofana (Daniel Saez, minuto 46), Alberto González, Álex Basurto (Óscar Fernández, minuto 90) e Iñigo Villaldea. 2 CORUXO: Ruíz Díaz, Roque (Dani Rosas, minuto 70), Borja, Ganda, Añón (Javi González, minuto 58), Santos (Xavier Sola, minuto 58), Nacho Fariña (Sergio Bernardez, minuto 84), Juan Rodríguez, Naveira, Carlos Alonso y Guille Pinín (Hugo Rodríguez, minuto 84). GOLES: 1-0, minuto 61: Basurto. 1-1, minuto 80: Carlos Alonso. 1-2, mimuto 89: Dani Rosas, de penalti.

El Coruxo prolongó su excelente momento de forma con una victoria épica en Miramar, imponiéndose por 1-2 a un Marino de Luanco que puso a prueba la paciencia y el oficio gallego. El triunfo mantiene al equipo vigués en la media tabla, consolidando su racha de cinco partidos sin perder y demostrando que, cuando se combina disciplina defensiva con efectividad en las acciones clave, cualquier escenario puede convertirse en terreno favorable.

Formación inicial del Coruxo, ayer, en el campo de Miramar en Luanco. | Coruxo FC

La primera mitad fue, precisamente, un pulso táctico entre dos equipos que parecían mirarse en el espejo: rigor, vigilancia, pocas licencias y un respeto mutuo que pesó más que cualquier atrevimiento ofensivo. Los vigueses llevaron la iniciativa con balón durante buena parte del primer acto, confirmando la buena dinámica de resultados que los acompaña en las últimas semanas y mostrando más intención que un Marino cómodo sin posesión. Aun así, esa tenencia de pelota no se tradujo en profundidad. El encuentro avanzó entre intentos precipitados, conducciones que morían antes de tiempo y demasiadas apuestas por el balón largo, tanto de gallegos como de asturianos. Las defensas, por su parte, siempre estuvieron un paso por delante de los ataques. Cada robo del Coruxo encontraba rápidamente la corrección de la zaga local, y cada intento de transición del Marino chocaba con el orden gallego, que volvió a mostrarse firme y concentrado. Ese equilibrio constante dejó el partido sin apenas llegadas y fue pasando minutos sin que ninguna de las dos áreas sintiera verdadero peligro. Tanto fue así que hubo que esperar hasta el minuto 44 para ver el primer disparo a portería del Marino. Santos Fonterigo probó desde lejos, en un tiro que Ruiz Díaz atrapó con facilidad, sin que la acción llegase a inquietar realmente al guardameta. Fue el único remate entre los tres palos de toda la primera mitad, un reflejo fidedigno de lo que estaba siendo el encuentro: cerrado, táctico y sin grietas. Con ese guion, el descanso llegó como una consecuencia lógica de un primer tiempo donde el Coruxo mostró personalidad con pelota, pero sin la claridad suficiente para desbordar a una de las defensas más sólidas de la categoría.

Tras el descanso la presión de los asturianos aumentaba, acumulando acercamientos que mantenían a Ruiz Díaz activo y al Coruxo en alerta constante. La insistencia del Marino se materializó en el minuto 60. Un error de Roque, que salió demasiado arriba y dejó a Basurto libre, permitió al delantero asturiano plantarse en el área y batir con un disparo cruzado al portero gallego, adelantando a los locales. El Coruxo trató de reaccionar moviendo el banquillo en busca de más dinamismo ofensivo, pero sus intentos iniciales se diluían sin generar verdadero peligro. Aun así, los vigueses no bajaron los brazos. La paciencia y la disciplina defensiva les permitieron mantenerse en el duelo hasta que, en el minuto 79, un córner ejecutado con precisión abrió la puerta al empate. Carlos Alonso se adelantó a todos dentro del área y remató desde el punto de penalti con un disparo imposible para el portero local, devolviendo la esperanza al Coruxo y equilibrando el marcador en un instante que reafirmaba el trabajo del equipo durante todo el partido. Con el empate, los minutos finales se convirtieron en un auténtico pulso de resistencia. En una jugada aislada el colegiado señaló penalti a favor de los gallegos por mano dentro del área. Daniel Rosas se encargó de ejecutar la pena máxima y no falló.