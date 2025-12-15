La Real despide a Francisco y pone a Ansotegi hasta Navidades

La Real Sociedad hizo oficial ayer el cese de Sergio Francisco, y Jon Ansotegi, hasta ahora entrenador del filial, se hará cargo del primer equipo hasta el parón de Navidades.Los malos resultados, además de un fútbol pobre, han hecho que el hasta ahora máximo dirigente del plantel realista sea despedido tras cosechar el viernes la tercera derrota consecutiva, ante el Girona (1-2) . La Real cerrará la jornada 16 a un punto del descenso. Jon Ansotegi, que el sábado logró una gran victoria en Riazor con la Real B (0-3), se hará cargo del primer equipo en forma de interino hasta que la dirección encuentre y firme a un nuevo entrenador.