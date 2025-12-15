El Oviedo destituye a Luis Carrión y negocia para fichar a Almada
efe
El Real Oviedo, dos horas después de caer goleado ante el Sevilla (4-0), anunció el despido de su entrenador, Luis Carrión, y ya busca al que será el tercer técnico de lo que va de temporada.«El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona», informó el club asturiano .
Carrión inició su segunda etapa como entrenador del Oviedo a mediados de octubre en sustitución de Weljko Paunovic y desde entonces el equipo carbayón no sabe lo que es ganar: cuatro derrotas y cuatro empates en ocho partidos.
Guillermo Almada será el nuevo entrenador del Oviedo si el club azul y el Valladolid pulen los últimos detalles del acuerdo, según anticipó La Nueva España. Se espera que ambos clubes cierren los detalles de la incoporación del actual entrenador del equipo pucelano.
