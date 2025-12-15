Noveno título nacional individual para De la Puente

«Broche de oro de un 2025 memorable», celebra Martín de la Puente. El vigués, a sus 26 años, se ha proclamado campeón de España de tenis en silla de ruedas por novena vez (2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024) al derrotar a Cisco García (6-1, 6-1). Esta temporada, además de ganar Wimbledon en dobles, sumó títulos en Cerdeña, Seúl, Royan y Enghein, en el Máster Nacional y en el Singles Masters en Arnhem.