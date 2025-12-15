Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tierras rarasCasó ToméNaufragio PortugalLucha contra el narcoCelta-AthleticParticulares alquilan su coche
instagramlinkedin

Tenis en silla de ruedas

Noveno título nacional individual para De la Puente

Martín de la Puente.

Martín de la Puente.

REDACCIÓN

Vigo

«Broche de oro de un 2025 memorable», celebra Martín de la Puente. El vigués, a sus 26 años, se ha proclamado campeón de España de tenis en silla de ruedas por novena vez (2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024) al derrotar a Cisco García (6-1, 6-1). Esta temporada, además de ganar Wimbledon en dobles, sumó títulos en Cerdeña, Seúl, Royan y Enghein, en el Máster Nacional y en el Singles Masters en Arnhem.

TEMAS

Tracking Pixel Contents