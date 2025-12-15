Tenis en silla de ruedas
Noveno título nacional individual para De la Puente
REDACCIÓN
Vigo
«Broche de oro de un 2025 memorable», celebra Martín de la Puente. El vigués, a sus 26 años, se ha proclamado campeón de España de tenis en silla de ruedas por novena vez (2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024) al derrotar a Cisco García (6-1, 6-1). Esta temporada, además de ganar Wimbledon en dobles, sumó títulos en Cerdeña, Seúl, Royan y Enghein, en el Máster Nacional y en el Singles Masters en Arnhem.
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle