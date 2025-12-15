Judo
Un millar de ilusiones en As Travesas
El Central volvió a acoger la Festa Infantil organizada por FAMU y la Federación Gallega
REDACCIÓN
El Central de As Travesas volvió a acoger la Festa do Judo Infantil de Vigo como cada año desde 1992, con organización de FAMU y la Federación Gallega. Su 32ª edición era también el Trofeo Mestre de Frutos. Un millar de niños y niñas menores de 12 años exhibieron las habilidades que han adquirido delante de sus familias como otros 26.000 judokas antes que ellos durante este tiempo. Los pequeños, mayormente vigueses, pertenecían a más de 30 clubes y colegios.
Al evento asistieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el jefe del servicio de Deportes de la Xunta en Pontevedra, Daniel Benavides; el concelleiro de Deportes, Manel Fernández, y el presidente de la Federación Gallega de Judo, Mario Muzas.
En el capítulo de distinciones, se entregó al Club Asociación Deportiva FAMU De Frutos el premio a mejor club deportivo de Galicia desde 1992, que recogió Marcial Romero. Los técnicos Laura Bajo y Álvaro Muzas recibieron el grado de cinturón negro de 5º dan. Como clubes más destacados en la edición de 2024 fueron reconocidos J.C. Pontevedra, representado por Francisco Miguens; J.C. Galicia Sur, por Carlos Garabatos; J.C. Baixo Miño, por Mónica Pacheco. La Federación Gallega, por su parte, agradeció el apoyo de Concello, Deputación y Xunta.
El sistema pedagógico de FAMU permitió que niños de diferentes tamaños, edades y pesos compartiesen tatami durante las exhibiciones. Todos ellos recibieron recuerdos y diplomas acreditativos con la puntuación obtenida que les servirá en su club o colegio para el pase de grado. La jornada se inició a las 11:30 horas y sobre el parquet del Central se habían instalado una veintena de tatamis, lo que permitió cumplir todos los objetivos que se habían previsto en el programa de la fiesta.
