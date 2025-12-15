Mal día del Estradense en Somozas

El Estradense cayó por un ajustado 2 a 1 en campo del Somozas. Los locales lograrían ponerse 2 a 0 en el marcador, pero Martín lograría meter presión en los últimos minutos con el 2 a 1.

El Estradense llegaba al campo del Somozas con la misión clara de alejarse del descenso para asentarse en la zona de batalla por un puesto en los playoffs de ascenso, pero el rival que tocaba no lo iba a poner nada fácil.

El partido comenzaba y el primer cubo de agua fría caía sobre los visitantes. Bruno en el minuto 11 de encuentro lograría superar la muralla defensiva rival para adelantar a los locales. Todo se ponía cuesta arriba para el Estradense.

Los minutos pasaban, pero pese a intentarlo con todas sus fuerzas, el gol del empate no llegaba. El partido se ponía peor para los chicos dirigidos por Manuel Ángel González, el colegiado señalaría la pena máxima a favor de los locales, y de nuevo Bruno en el minuto 51 lograría aumentar la ventaja en dos goles.

Durante la segunda parte, los visitantes intentaron de todas la formas recortar distancias en el marcador, pero no sería hasta el minuto 85 donde Martín lograría hacer el 2 a 1. Los últimos minutos fueron un partido de ida y vuelta, pero finalmente, los tres puntos se quedaban en Somozas y el Estrandese se queda a cuatro puntos de los puestos de playoff.

Una derrota que deja al Estradense a cuatro puntos de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso.

El próximo fin de semana, el Estradense vuelve a jugar lejos de casa en el último partido del año. No será un encuentro fácil, ya que visita a un Viveiro que quiere escapar y abrir brecha con los puestos de descenso, pero no pueden fallar en este último partido del año.