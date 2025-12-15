Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran paso adelante del Tyde ante uno de los favoritos

M. Alonso

Tui

El Tyde remontó ayer y ganó al Atlético Arnoia, segundo clasificado, para romper así su racha negativa.

