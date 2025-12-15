Poco fútbol en el derbi de la ría

1 Alondras: Brais, Adri Hernández (Abel, minuto 71), Kopa, Manufre (Luismi, minuto 57), Martín Rafael, Rocha (Adrián Cruz, minuto 83), Javi Pereira (Ube, minuto 71), Aitor Aspas, Guime, Guille y Lucas (Yelco, minuto 57). 1 Gran Peña: Andrés, Cantero, Odilo, Antón, Fran, Cellerino, Mati, Fontán, Vila (Iker, minuto 80), Mateo (Amet, minuto 68), Santi (Ginto, minuto 68). Goles: 0-1 minuto 9, Cantero.1-1 minuto 23, Lucas.

Alondras y Gran Peña se repartieron los puntos en un partido donde no ocurrien muchas cosas interesantes. El empate les sabe a poco a ambos conjuntos, donde una victoria podría acercar a cualquiera de los dos a puestos más altos.

Lo mejor del encuentro ocurrió durante los primeros veinte minutos. El primer acercamiento claro, sería para los cangueses con un cabezazo de Javi Pereira al larguero. Minutos después el primero de la tarde por parte viguesa en un despiste defensivo del cuadro local. Cantero se hacía con un balón al borde del área para batir a Brais por bajo. Respondía el Alondras con un disparo de Lucas que se iba muy cerca de la meta visitante. El propio Lucas lograba el empate instantes después, al aprovechar un buen pase de Guille.

A partir de ahí la contienda pegó un bajón considerable. Ninguno de los dos equipos fue quien de crear algo de peligro. Con el paso de los minutos ambos ofrecieron un bajo nivel físico, teniendo que recurrir los dos entrenadores a mover su banquillo. Un banquillo que tampoco fue quien de darle algo de chispa al partido. Las ocasiones seguían brillando por su ausencia.

Solamente en los últimos compases lo intentó algo más el Gran Peña, que pisó más el área contraria, pero careciendo siempre de definición o sensación de peligro serio. El miedo a perder el punto en su haber, los dos contendientes ya daban por bueno el empate, llegándose al pitido final con el reparto de puntos. Los dos equipos siguen en la zona media de la clasificación.