De la Fuente y Diana Domínguez, sin rivales

En San Miguel de Oia parecen haber llegado a un pacto secreto con el tiempo que la mañana de su trofeo de cross respeta a los atletas y les regala un día agradable, un sol cariñoso que hace más llevaderos los diez kilómetros de los que se compone la carrera. Nueva edición del Trofeo San Miguel de Oia-Memorial Alejandro Gómez que reunió a algunos de los clásicos del cross gallego, aunque el calendario siempre apretado y el exceso de carreras impidió la presencia de algunos aspirantes a la victoria.

Amadeo Abal, David de la Fuente y Jorge Puig. | Alba Villar

En la categoría masculina la victoria fue para David de la Fuente (Pinarium) que consiguió imponerse con cierta facilidad. Logró casi un minuto de ventaja sobre el ganador de la edición del año pasado, Jorge Puig. El vencedor completó los diez kilómetros del recorrido con un tiempo de 33:14 mientras que el segundo clasificado lo hizo con un tiempo de 34:10. El podio en esta categoría lo completó Amadeo Abal que completó el recorrido en un tiempo de 34:37.

María Ferreiro, Diana Domínguez y Gloria Cañamares. | Alba Villar

En la categoría femenina tampoco hubo mucha dudas porque Diana Domínguez logró un incontestable triunfo con un crono de 45:47. La segunda clasificada fue María Ferreiro que completó el recorrido en un tiempo de 49:32 y la tercera fue Gloria Cañamares que dejó un tiempo de 54:12.

Un momento de la carrera de ayer. | Alba Villar

Como es costumbre, el cross también tuvo hueco para carreras de categorías inferiores en las que se vieron a muchos de los chicos que pronto estarán compitiendo por estar entre los mejores junto a los mayores. Los ganadores en las carreras de promoción fueron Luis Piña (sub 20 masculina), Ruth Rodríguez (sub 20 femenina), Alma Pereira (sub 16 femenina), Adrián Paz (sub 16 masculina), Alba Vasconcellos (sub 14 femenina), Sergio Silva (sub 14 masculina), Nadia Conejo (sub 12 fenmenina), Martín Rodríguez (sub 12 masculina), Gabriela López (sub 10 femenina), Mario Pérez (sub10 masculina), Alvaro Comesaña (sub8 masculina), Ainoa Conejo (sub 8 femenina), Nora Comesaña (sub 6 femenina) y Kyliam Vila (sub 6 masculino).