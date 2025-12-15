Duro golpe de realidad del Atios

Partido frenético y loco el que se celebró ayer en O Carballo, que finalizó con nueve goles y la derrota del Atios, líder, frente a un Portonovo en racha.

Ambos conjuntos llegaban en un buen momento y parecía asegurado un buen partido, pero nadie esperaba esa lluvia de goles. Cuando se acababa de cumplir el primer cuarto de hora, el Atios ya vencía por 2-0 con doblete de Iker. Podría parecer que iba a ser una nueva victoria del líder, pero nada más alejado de la realidad. El Portonovo remontó en cinco minutos (minutos 22 y 27) y antes de que se cumpliese media hora de juego, los espectadores ya habían podido ver cuatro goles. Y los que quedaban. Antes del descanso, dos más. Se adelantó el Portonovo cerca del descanso (gol de Ventín) e igualó en el último suspiro Rubén Domínguez (3-3).

Tras el descanso fue el Portonovo el que hizo daño. Ya en los primeros minutos logró adelantarse con tanto de Diego Abal (3-4, min. 50), y a pesar de que el Atios lo intentó hasta el final, el conjunto de O Salnés aprovechó los espacios existentes.