La Milla de Vigo, prueba disputada en el entorno del Mais que Auga en Navia, echó el cierre a una nueva edición del Circuito de Carreras Populares de Vigo. Una carrera diferente por la distancia (una milla) en comparación con lo que es habitual en este circuito, en la que los atletas se repartieron en funcion de su categoría. La victoria en las pruebas masculinas fueron para Antón Gómez, José Alberto Bastos, Manuel Prieto, José Carlos Graña y Arlindo Riveiro. En la categoría femenina los triunfos correspondieron a Carol Santos, Cristina Estévez, Julia Vaquero y Sonia Mallo.

El Circuito Run Run Vigo echa el cierre a una gran temporada de carreras