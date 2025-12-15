El Choco suma su tercera derrota consecutiva
N. CABALEIRO
Redondela
El Choco no pudo romper su mala racha y sumó ante el Porriño su tercera derrota consecutiva. Un triunfo que permitió a los visitantes olvidar su tropiezo ante el Pontevedra B (1-6) y seguir en la lucha por los puestos de privilegio.
El Porriño se adelantó a la media hora aunque los locales lograban igualar poco después. Sin embargo, antes del descanso José Ramón ponía de nuevo en ventaja a los visitantes.
En la segunda parte, Juan amplió la renta del Porriño y Pablo recortó distancias pero ya sin tiempo para más.
- Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida en Lalín
- Las excavaciones arqueológicas descubren la puerta de acceso a la torre medieval de Meira
- Gadis abrirá un supermercado de casi 2.000 m2 en Policarpo Sanz
- La Firma Salvia: el innovador método patentado por el Cunqueiro para detectar el deterioro cognitivo años antes que los síntomas
- Un grupo de turistas se monta un picnic bajo las luces de la Navidad de Vigo
- Davila 12/12/2025
- La fiebre «híbrida» llega a Vigo: mitad atletas, mitad máquinas
- Un volanteiro gallego embiste contra las piedras junto al puerto de Dingle