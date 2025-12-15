El Choco suma su tercera derrota consecutiva

El Choco no pudo romper su mala racha y sumó ante el Porriño su tercera derrota consecutiva. Un triunfo que permitió a los visitantes olvidar su tropiezo ante el Pontevedra B (1-6) y seguir en la lucha por los puestos de privilegio.

El Porriño se adelantó a la media hora aunque los locales lograban igualar poco después. Sin embargo, antes del descanso José Ramón ponía de nuevo en ventaja a los visitantes.

En la segunda parte, Juan amplió la renta del Porriño y Pablo recortó distancias pero ya sin tiempo para más.