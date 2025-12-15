El Céltiga mereció más en A Magdalena
A Illa
El fútbol no siempre premia a quien se lo merece. Eso le ocurrió al Céltiga ayer en A Magdalena, donde ofreció una gran versión de sí mismo, pese a las numerosas bajas con las que llegaba. Los de Luis Carro gozaron de más ocasiones, pero el balón solo entró en una de las pocas que generó el Vilalbés, un disparo de Buyo que Manu Táboas acertó a desviar, pero Pablo Trigo aprovechó ese rechace para adelantar a su equipo en vel minuto 20. Tras eso, Marcos Blanco, Anxo, Álex Rodríguez o Adri Rodríguez no consiguieron culminar el buen juego de los isleños.
