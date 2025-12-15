Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buen punto para el Val Miñor en su visita a Vilagarcía

Rosa Ribas

Rosa Ribas

Buen punto, el logrado por el Val Miñor ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Fue un encuentro en donde los dos equipos se protegieron mucho, de ahí que no hubiera demasiadas ocasiones para marcar. El resultado final se puede considerar justo.

