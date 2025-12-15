Era un cántico, pero sonaba a advertencia. «Un metro ochenta y ocho, ojos azules, Billy Bonds te persigue». El viejo Upton Park lo cantaba cada día en honor a su capitán, al hombre que más veces defendió la camiseta de los «Hammers» (799 partidos) y quien en una votación en 2018 fue elegido el jugador más importante de su historia por delante de Bobby Moore, la leyenda de quien heredó ese brazalete de capitán con el que jugaría hasta que en 1988, con más de 41 años, se despidió para siempre de su tiempo como futbolista.

Bonds y el West Ham se «conocieron» en 1967 cuando los domingos era un joven lateral derecho en el Charlton. El resto de la semana limpiaba ventanas como empleado de la pequeña empresa que había montado su padre. Fue Ron Greenwood, técnico de los «Hammers», quien le bajó del andamio para darle una oportunidad en Primera División. Llegó así a un equipo glorioso que tenía en sus filas a Bobby Moore, Geoff Hurst y Martin Peters, tres futbolistas que un año antes habían sido titulares en la final del Mundial en la que Inglaterra conseguiría el único título de su historia. Bonds ejerció de lateral derecho en sus primeras temporadas pero a comienzos de los ochenta Greenwood, que comenzaba a preparar el relevo generacional en la plantilla, le subió al medio del campo convencido de que tenía la energía para sostener al equipo y la calidad para manejar la pelota cuando fuese necesario. En ese momento pasó a formar una pareja única con Trevor Brooking a la que bautizaron como «seda y acero». Brooking era un futbolista fino y talentoso que podía sentirse liberado porque su espalda siempre estaba bien cubierta por Billy Bonds.

El hechizo de la grada de Upton Park con Billy Bonds fue inmediato. Le ayudaba su entrega y también su imagen: aquel pelo largo, la barba, las medias enrolladas a la altura de los tobillos, siempre sin espinilleras ni ninguna otra protección, una regla que solo se saltaba en Leeds donde Bremmer, Giles y compañía obligaban a todo tipo de precauciones porque en pocos lugares del planeta estaban más garantizadas las patadas. Bonds era una roca que ocultaba lesiones y dolores para no perderse un partido: «Si puedo caminar hasta el centro del campo es que puedo jugar» solía responder cuando se le preguntaba sobre su estado.

En 1974 Bobby Moore, dejó el club en el que se había criado para marcharse al Fulham. «El brazalete no puede quedar en mejores manos» le dijo a Billy Bonds en la despedida. Y así era. En su primera temporada como capitán del West Ham tuvo el honor de ascender los treinta y nueve escalones que llevan en Wembley desde el terreno de juego hasta el Royal Box, el lugar en el que la Reina le entregó el trofeo que acreditaba a los londinenses como campeones de Copa después de imponerse en la final al Fulham de Bobby Moore en un asombroso capricho del destino. Dos goles de Alan Taylor en el segundo tiempo decidieron el título y convirtieron al West Ham en el único equipo de la historia que ha ganado la Copa con una alineación formada por once jugadores ingleses.

No fue su única aparición en una final porque un año después el West Ham perdió la final de la Recopa contra el Anderlecht y años después conquistaría su segunda Copa inglesa. Sucedió curiosamente en un momento de crisis de los «Hammers», que habían caído a Segunda División y les estaba costando algo más de la cuenta regresar. Pero en la edición copera de 1980 fueron superando rondas hasta plantarse en la final ante el poderoso Arsenal que lideraba Liam Brady. Un gol de Trevor Brooking en el minuto trece puso por delante al West Ham que a partir de ese instante se defendió como una fiera de los intentos de los «Gunners» por igualar el partido. Bonds se encargó personalmente del marcaje de Brady a quien persiguió de forma incansable negándole cualquier protagonismo, algo que el propio centrocampista reconoció a la conclusión de la final. Esa tarde Billy Bonds fue un gigante insuperable para sus rivales y protagonista indiscutible de una de las grandes sorpresas en la historia de la competición. De hecho, desde entonces no ha habido otro campeón de Copa fuera de la máxima categoría del fútbol inglés. Una vez más la imagen del eufórico Bonds en el palco de Wembley recorrió el país.

Bonds y el West Ham regresaron a Primera División. El capitán ya no volvería a jugar en otra categoría. Ejerció de líder absoluto mientras en Inglaterra mucha gente se hacía preguntas de cómo era posible que alguien como él nunca hubiese recibido una llamada para jugar con la selección de su país. En 1985 esa cuenta pendiente, como una especie de homenaje a toda una carrera, iba a ser rota porque el seleccionador le llamó para un amistoso que se jugaba a la conclusión de la temporada contra Brasil. Pero en el último partido de Liga un choque contra su propio portero le provocó la fractura de un par de costillas por lo que la posibilidad de vestir la camiseta de los Tres Leones se marchó para siempre.

Tenía pensado marcharse después de esa temporada, pero el técnico le convenció para que no los abandonase con la promesa de que sus minutos en el campo se reducirían. Una grave lesión le tuvo un año entero parado y eso le reafirmó en su idea de seguir porque no quería marcharse del fútbol de esa forma, quería hacerlo a su manera: plantado en mitad de Upton Park con las medias a la altura de los tobillos. Sucedió finalmente en abril de 1988 contra el Southampton. Se marchó después de 799 partidos con la misma camiseta (nadie en la historia del West Ham se le acerca) y tras más de veinte temporadas imponiendo su estilo, primero en la defensa y luego en el medio del campo.

Bonds ejerció diferentes cargos en el club de su vida («si el West Ham me pide que limpie los baños no lo dudaré un momento» dijo sobre la relación existente entre ambos), lo entrenó unos años y luego se dedicó a ejercer de leyenda. Como correspondía a alguien con su hoja de servicios. Ni un domingo faltó primero a Upton Park y luego al estadio olímpico de Londres que el club compró en 2017 para convertirlo en su nuevo hogar. Allí una de las nuevas y relucientes tribunas lleva para siempre su nombre. Una no tiene nombre y las otras dos están dedicadas a Bobby Moore y a Trevor Brooking, dos de los grandes compañeros que tuvo en sus días de gloria. El día que se bautizó, un emocionado Billy Bonds acompañado por algunos compañeros de generación, dio las gracias al club en nombre de sus nietos porque siempre podrían decir que veían al West Ham sentados «en la grada del abuelo». Hace pocas semanas a los pies del graderío había una camiseta con el número cuatro y el nombre de Bonds. Acababa de morir a los 79 años. Jarred Bowen, actual capitán de los «Hammers» cogió la prenda y la levantó en medio de una estremecedora ovación de todo el estadio, un aplauso que solo pudo apagar el cántico de generaciones de aficionados: «Un metro ochenta y ocho, ojos azules, Billy Bonds te persigue».