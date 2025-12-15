Arruti catapulta al Bembrive

Patri Arruti (Poio, 1999), llegada este verano al Bembrive para iniciar su segunda etapa viguesa, se convirtió en el pilar sobre el que sustentar un triunfo de relevancia. Sus intervenciones resultaron salvadoras para las de Gael Madarnas cuando el equipo ferrolano se imponía tácticamente.

Arruti, que desde su llegada está ofreciendo un rendimiento excelente, cercenó cualquier esperanza departamental. Desquició a las de Manuel Lombardía con colocación, aplomo y agilidad felina. Acabó con 16 paradas y dos goles recibidos sobre 23 disparos rivales, de los que solo cinco no encontraron portería. Unos registros abrumadores.

Al equipo que dirige Madarnas le resta todavía una jornada más para cerrar el año (el domingo, 11:00 horas) en Cáceres ante el Colegio San José. Pero ya ha regresado a puestos de play-off: es cuarto, con 28 puntos, uno más que Ence Marín y dos más que el Vilalba.