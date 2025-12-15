Areas y Valladares se traen un punto de Ourense
REDACCIÓN
Vigo
El Valladares y el Areas tenían este domingo dos complicadas salidas a tierras ourensanas, que saldaron con un punto que no les viene nada mal.
Los vigueses visitaban a un Celanova que necesitaba los tres puntos para tener mucho más cerca los puestos de salvación. Fue un encuentro sin demasiadas ocasiones de gol, lo que propició que se llegara el final del encuentro sin que se moviera el marcador.
Por su parte, el Areas comenzaba bien en Xinzo con el gol de Vila al Antela a los diecinueve minutos de juego. Cuando acariciaban los tres puntos llegó la decepción con la igualada de los ourensanos.
