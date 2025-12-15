El Alertanavia coge aire a costa del colista
N. CABALEIRO
Vigo
El Alertanavia tenía una importante cita en su lucha por la permanencia con la visita del colista, un Umia que se presentaba en Vigo con sólo un triunfo en su casillero y sin haber ganado en las últimas once jornadas.
Los vigueses no fallaron y con un tanto en un lanzamiento directo de falta de Aarón que sorprendió a Juan consiguieron su segunda victoria consecutiva como locales.
En la primera mitad, el dominio fue del Alerta, que logró el tanto a la postre decisivo a la media hora, aunque el Umia generó peligro al contragolpe.
En la segunda parte, los locales pudieron sentenciar, no lo hicieron y acabaron sufriendo hasta el pitido final.
