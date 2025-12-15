El Mecalia Guardés y Anouk Nieuwenweg separan sus caminos

El Mecalia Atlético Guardés afronta una nueva salida. La neerlandesa Anouk Nieuwenweg se ha desvinculado del equipo miñoto con efecto inmediato y no jugará ya el resto de la campaña. La noticia llega una semana después de conocerse la baja definitiva de Cristina Cifuentes, que cubrirá África Sempere a partir del encuentro previsto para este mismo miércoles.

La lateral procedente de los Países Bajos, que llegaba por primera vez al club el pasado verano, ha acordado en los últimos días separar su camino de la entidad miñota. La desvinculación se ha efectuado por mutuo acuerdo y de forma inmediata, por lo que Nieuwenweg no jugará ya los dos encuentros previstos para esta misma semana, el miércoles en Elda y el sábado en A Sangriña, dando por finalizado su recorrido en el Mecalia.

Anouk Nieuwenweg. / SportCoeco

Esta baja llega unos días después de conocerse otra ausencia importante para la plantilla miñota, motivada por una lesión de larga duración en el tobillo izquierdo de Cristina Cifuentes. Por suerte, este mismo miércoles regresará del retiro para cubrir el lugar de la pivote la histórica del Club África Sempere, motivo por el que el Guardés tendrá que lamentar la pérdida de una ficha en lugar de dos.

El equipo ha confirmado ya que no prevé, a priori, el fichaje de nuevas jugadoras para reforzar la plaza que Anouk deja libre, por lo que se espera que termine el curso actual con las 15 que tiene disponibles actualmente, entre las que se encuentra de baja Nerea Gil, que volverá después del parón navideño una vez completada su recuperación con garantías tras su intervención en la rodilla izquierda.