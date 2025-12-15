Abril Verde gana la primera prueba de las Winter Series

El Abril Verde está de dulce. La tripulación que patronea Luis Pérez Canal (Eduardo Reguera, Juan de Cominges y Carlos San Martín) da primero en las Winter Series-Deporte Galego de la clase J70, que consta de seis eventos de diciembre a mayo.

Y eso que el sábado fue decepcionante. El dios del viento quiso que las siete tripulaciones en liza salieran al agua para una espera infructuosa. Sí apareció en la mañana dominical. Aprovechando el viento de bocana, intenso, la flota pudo completar cuatro mangas, aunque la última de ellas, siempre con salida a la altura de A Guía, con recorrido más corto, cuando ya Eolo decaía.

El Marnatura (Luis Bugallo) se hacía con la regata inaugural. El Abril Verde les respondió en la segunda manga. El Pazo de Cea (Javier Porto) festejaba la tercera regata, en la que el Abril Verde afianzaba el liderato. En la cuarta, el LaGuardia&Moreira (Chuny Bermúdez, CN Marina Coruña) hacía la uve de la victoria.

Las Winter Series Sailway-Deporte Galego entran ahora en el parón navideño. En 2026 está prevista la segunda serie para el 17 y 18 de enero, con el 23 y 24 de mayo para el sexto y último fin de semana de campeonato.