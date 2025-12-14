El Ourense CF deja volar dos puntos de O Couto

Se le estropeó la tarde al Ourense CF que acariciaba un nuevo triunfo pero vio cómo se torcía en el tramo final el partido ante el Barakaldo (2-2). El conjunto de Llácer dominaba en el marcador por 2-0 tras un enérgico comienzo de partido en el que había sido capaz de marcar por medio de Castillo y de Yuste. A partir de ahí los ourensanos parecían tener el partido controlado, pero según pasaba el tiempo el Barakaldo comenzó a poner coto a su portería. Eric marcó con media hora por delante y los vascos consiguieron el premio gracias a Sabin que anotó el empate cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario.

Un pequeño revés para el Ourense CF que se queda ahora dos puntos por encima del descenso después de haber reconducido su marcha en esta temporada que arrancó de forma casi trágica. Los ourensanos afrontan ahora una semana llena de ilusión en la que van a recibir al Athletic de Bilbao en la Copa del Rey.

Arenteiro

Las cosas le fueron mucho mejor al Arenteiro que sumó en Ponferrada su segundo triunfo consecutivo, algo que le ha permitido ya adelantar a dos equipos y situarse a dos puntos de la zona de salvación. Actuación muy convincente del cuadro de Jorge Cuesta que en el segundo tiempo sacó provecho a su buen trabajo. Mingo marcó dos goles en los minutos 57 y 63 antes de que Bastida hiciese el tercero poco después. Benito hizo el 1-3 definitivo en los últimos minutos del partido.