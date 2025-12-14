Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméViolencia machista VigoRevés urbanístico VigoEducación pública vs. privadaTranvía en VigoCelta-Athletic
instagramlinkedin

vela | J80

El Okofen firma su repóker

El barco de Javier de la Gándara suma su quinto triunfo en la Liga de Otoño Gestilar que organiza el Monte Real

Foto de familia tras la clausura de la Liga de Otoño Gestilar. | FDV

Foto de familia tras la clausura de la Liga de Otoño Gestilar. | FDV

REDACCIÓN

Vigo

El Okofen de Javier de la Gándara se proclamó vencedor de la Liga de Otoño Gestilar J80, una de las competiciones de monotipos más importantes de España, organizada por el Monte Real Club de Yates.

El triunfo permite al armador y patrón vigués sumar su quinto triunfo en este campeonato anual, tras los conquistados en 2026, 2017, 2018 y 2020, y reafirmar así su poderío entre la flota de J80 de Baiona.

Tras cuatro etapas previas disputadas desde octubre, la jornada final, celebrada ayer en la bahía baionesa, estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas muy complicadas. El Okofen certificó su victoria a base de regularidad a lo largo de toda la liga.

La segunda posición final fue para el Marías – Casas do Telhado, patroneado por el portugués Manel Cunha y el podio lo completó el Waikiki de Andrés Gómez, muy regular durante toda la liga y capaz de mantenerse siempre en el grupo delantero, lo que le permitió hacerse con la medalla de bronce.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents