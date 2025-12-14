El Okofen firma su repóker

El Okofen de Javier de la Gándara se proclamó vencedor de la Liga de Otoño Gestilar J80, una de las competiciones de monotipos más importantes de España, organizada por el Monte Real Club de Yates.

El triunfo permite al armador y patrón vigués sumar su quinto triunfo en este campeonato anual, tras los conquistados en 2026, 2017, 2018 y 2020, y reafirmar así su poderío entre la flota de J80 de Baiona.

Tras cuatro etapas previas disputadas desde octubre, la jornada final, celebrada ayer en la bahía baionesa, estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas muy complicadas. El Okofen certificó su victoria a base de regularidad a lo largo de toda la liga.

La segunda posición final fue para el Marías – Casas do Telhado, patroneado por el portugués Manel Cunha y el podio lo completó el Waikiki de Andrés Gómez, muy regular durante toda la liga y capaz de mantenerse siempre en el grupo delantero, lo que le permitió hacerse con la medalla de bronce.