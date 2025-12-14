Nueva edición del Memoria Alejandro Gómez en San Miguel de Oia

El circuito de Loureiro-Camiño Verdella en San Miguel de Oia acoge esta mañana una nueva edición del cross Memorial Alejandro Gómez que organiza la Sociedade Deportiva Atletismo San Miguel de Oia.

Desde las 10:00 horas comenzarán a disputarse carreras de las categorías inferiores y para las 11:40 quedará el plato fuerte con la disputa de la carrera popular sobre un recorrido de 10.000 metros aunque para fortuna de los atletas no se espera que el circuito esté demasiado pesado salvo que por la mañana vuelva a descargar el agua.

La carrera, siempre animada, este año aprovechará para hacer un homenaje al exatleta internacional Jesús González Margaride «Tito». Habrá premios para los ganadores y sorteos de vales para canjear por material deportivo.

Milla de Vigo

Por otro lado, hoy se disputa la última prueba del calendario Run Run Vigo. Será la Milla de Vigo que se disputa en Navia a partir de las 10:30 horas.