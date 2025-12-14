Milo Castelo suma su octava victoria en Patos

La 32ª edición del Trofeo Concello de Nigrán-Copa Galicia de Surf y Bodyboard concluyó este domingo en el arenal de Patos con una ligera bajada del oleaje, aunque con olas de alrededor de un metro y una jornada «casi de verano» en pleno diciembre. Pese al menor oleaje, la competición mantuvo el nivel en las finales, disputadas por algunos de los surfistas más destacados del panorama gallego actual.

En surf open, el título fue para el coruñés Juan Fernández. En la categoría surf master se impuso el pontevedrés Milo Castelo, considerado «rei do Pico de Patos», al sumar su octava victoria en el trofeo, el competidor con más ediciones ganadas. En surf femenino, la ganadora fue la local Daniela Alonso. En bodyboard, el triunfo masculino se quedó también en casa con el local de Patos Carlos Megino, mientras que en bodyboard femenino la victoria viajó a A Coruña con Eire Martínez.