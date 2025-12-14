Surf
Gran espectáculo en el primer día del Trofeo Concello de Nigrán
Las finales se disputan hoy a partir de las 10:30
REDACCIÓN
Gran espectáculo en la primera jornada del Trofeo Concello de Nigrán con grandes olas, una mañana agradable y grandes actuaciones en el agua donde se vieron las caras los mejores surfistas gallegos.
Ayer se celebraron todas las mangas clasificatorias quedando para hoy semifinales de master y femenino. A continuación serán las finales.
Los locales Iván Rodríguez y Jorge Suárez se colaron en la final de hoy con los coruñeses Sebas Bahamonde y Manuel Fernández. En la semifinal de bodyboard no hubo sorpresas y se colaron para la final los locales de Patos Cristian Pérez, Carlos Megino, Iván Taboada y el pontevedrés Nicolas Nieto.
Hoy las primeras mangas de semifinales se disputarán a las 9:30 y a partir de las 10:30 llegará el momento para las cinco finales de las diferentes categorías. La entrega de premios está prevista para las 13:00 en la misma playa con autoridades locales y de la federación gallega y española de surf.
