Gran espectáculo en el primer día del Trofeo Concello de Nigrán

Gran espectáculo en la primera jornada del Trofeo Concello de Nigrán con grandes olas, una mañana agradable y grandes actuaciones en el agua donde se vieron las caras los mejores surfistas gallegos.

Ayer se celebraron todas las mangas clasificatorias quedando para hoy semifinales de master y femenino. A continuación serán las finales.

Los locales Iván Rodríguez y Jorge Suárez se colaron en la final de hoy con los coruñeses Sebas Bahamonde y Manuel Fernández. En la semifinal de bodyboard no hubo sorpresas y se colaron para la final los locales de Patos Cristian Pérez, Carlos Megino, Iván Taboada y el pontevedrés Nicolas Nieto.

Hoy las primeras mangas de semifinales se disputarán a las 9:30 y a partir de las 10:30 llegará el momento para las cinco finales de las diferentes categorías. La entrega de premios está prevista para las 13:00 en la misma playa con autoridades locales y de la federación gallega y española de surf.