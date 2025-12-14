El Coruxo se pone a prueba ante un rival directo

Penúltimo partido del año para el Coruxo, que visita a un rival directo, el Marino, en tierras asturianas. El equipo entrenado por Javi Pereira aventaja en un punto al cuadro astur, de ahí la importancia del encuentro y de los tres puntos en juego.

Los vigueses acumulan cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota, con un saldo de cuatro victorias y un empate, el del pasado fin de semana ante el Ávila. Una racha que le ha permitido abandonar la zona baja de la clasificación, y los puestos de descenso, dejándolos ahora a ocho puntos. Lo curioso es que en un mes el equipo ha pasado de estar con el agua al cuello a ver ahora muy cerca la última posición del play off de ascenso, ahora a tres puntos.

El Coruxo no volverá a jugar en el campo de O Vao hasta el próximo año, pues este fin de semana juega en Luanco, y el próximo, con la última jornada del año, lo hará en Santander ante un Rayo Cantabria en puestos de descenso. Un fin de año interesante, ya que solamente faltaría una jornada para concluir el campeonato y de sacar algún punto en estas dos salidas, el equipo habría dado el primer paso para lograr los ansiados cuarenta y cuatro puntos, que es la cifra estimada para certificar la permanencia.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, solamente cuenta para este partido en Asturias con la ausencia de Rares, que sufre una lesión en los isquiotibiales y, posiblemente tampoco estará en condiciones para el próximo encuentro ante el Rayo Cantabria.

Antes de viajar a Asturias, el técnico apuntaba que “pienso que el partido contra el Marino va a un encuentro muy complicado. Hay que olvidarse un poquito de la clasificación, porque al final es como muy temprano para pensar en eso y nosotros nos tenemos que centrar en sumar puntos. La intención, evidentemente, es ir allá a ganar, pero sabiendo que va a ser un partido muy complicado contra un muy buen rival y lo dicho, va a ser complicado. La intención es sacar los tres puntos”. El técnico vigués tiene claro que “necesitamos no perder la identidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y a partir de ahí crecer. Adaptarnos a todos los escenarios posibles de un partido».

HORA: 17 horas.

CAMPO: Miramar.