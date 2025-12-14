El Bàsquet Girona sólo le aguanta dos cuartos al Madrid

El Real Madrid se dio un festín ante el Bàsquet Girona (112-76) en una tarde plácida en el Movistar Arena y que aprovechó Sergio Scariolo para dar minutos a los jugadores menos habituales, con las ausencias de Tavares, Gaby Deck y Mario Hezonja, a los que dio descanso en un mes de diciembre de locos. Los de Moncho Fernández, apenas pudieron aguantar medio partido (59-49) antes de entregarse al mayor ritmo de los blancos que no bajaron el pistón en ningún momento.

Con rotaciones en el equipo titular del Madrid, los blancos empezaron con mucha fuerza, con un Procida que jugaba unos primeros minutos brillantes (10 puntos) y que permitía abrir una renta de los blancos de ocho (24-16).

Parecía que iban a romper pronto el encuentro los de Scariolo, aunque Bàsquet Girona no le perdió la cara al duelo, y lograba acercarse a solo dos puntos tras triple de Hughes (24-22).

Dos acciones de Theo Maledon permitían al Madrid cerrar el primer cuarto por delante (28-22) ante el cuadro de Moncho Fernández que resistía en ese inicio, aunque la tarea era complicada con mucho partido por delante.

El Girona hace la goma

Los blancos apretaban en defensa y salían con rápidos contraataques, aunque Girona no le perdía la cara al duelo tras dos triples consecutivos de Derek Needham e incluso lograba igualar el duelo mediado el segundo cuarto (35-35).

Okeke restablecía el dominio blanco con cinco puntos consecutivos aunque un triple de Busquets les mantenía cerca (40-38). Con un ritmo altísimo de juego, el Madrid se sentía cómodo, y las rotaciones de Scariolo, permitían a los blancos mantener ese juego rápido y en control a base de meter triples (51-40).

Ambos equipos se lanzaron a tumba abierta a por el triple, con intercambios constantes, aunque el Madrid salía reforzado de ese juego con nueve dianas por ocho de los gerundenses, para llegar al descanso con una renta de 10 (59-49).

Procida tuvo unos buenos minutos en el duelo ante el Madrid / RM

El Madrid mete la directa

El Madrid volvió al partido dispuesto a decidir pronto y evitar cualquier sorpresa. De nuevo con Procida como destacado, los blancos lograban abrir una renta de 16 puntos (67-51). Al conjunto de Moncho Fernández le costaba meterse de nuevo en el partido al fallar más lanzamientos que sí entraron en la primera mitad (69-54).

Dos buenas acciones de Andrés Feliz le permitía sumar un dos más uno y un fácil contraataque para que la diferencia llegara a los 20 puntos con los gerundenses muy cerca de levantar la bandera blanca (74-54). Los blancos no tenían la intención de levantar el pie del acelerador, ampliando la renta a 25 (82-57).

Los triples de Hughes evitaban que la diferencia fuera estratosférica, aunque al final del tercer cuarto, el duelo estaba más que finiquitado (86-65) y Scariolo pudo dar minutos a los menos habituales, en un duelo que no tuvo más historia que en los primeros 20 minutos.