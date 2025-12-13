Último partido del año en Navia para el Celta femenino

El Celta Femxa Zorka juega esta tarde el último partido oficial del año ante sus aficionados. El equipo entrenado por Cristina Cantero despedirá el año el próximo sábado en Sant Feliu de Llobregat. Tras unos pocos días de vacaciones, el equipo volverá a los entrenamientos, ya que el día tres de enero vuelve la competición oficial.

Tras un par de jornadas jugando el domingo por la mañana, el equipo céltico vuelve a su horario habitual de los sábados por la tarde. Será a partir de las 19 horas, ante el Domusa Teknik ISB, un clásico de la categoría, y que en estos momentos está peleando por ocupar una de las últimas plazas que clasifica para el play off por el título. El equipo vasco ocupa la undécima posición, con cuatro victorias y siete derrotas. Los cuatro triunfos fueron en su campo ante Santfeliuenc, próximo rival de las viguesas, Alqázeres y Canoe; ganando solamente un partido lejos de su pabellón al Bosonit Unibasket.

La semana de trabajo del equipo vigués se desarrolló con altibajos, ya que algunas jugadoras tuvieron diferentes problemas físicos y Cantero no pudo realizar los entrenamientos al completo. A pesar de todo, la entrenadora viguesa dispondrá de todas sus jugadoras para el partido de esta tarde.

Tanto el cuerpo técnico como las jugadoras hacen un llamamiento a los aficionados para despedir el año todos juntos en el pabellón de Navia. Además, son conscientes de la importancia de su apoyo en los momentos en los que el partido está complicado.

La entrenadora viguesa apuntaba tras el último entrenamiento que “el partido contra ISB es un clásico de la Challenge, por lo menos para mí, y de Liga 2, ya que nos hemos enfrentado muchísimas veces. Siempre es un equipo que nos cuesta mucho trabajo, tiene jugadoras que conocen muy bien la categoría, como Leupepe, Iparragirre, Azcue. Es un equipo muy físico en su línea exterior, la más pequeña es la base, pero todas las demás tienen muy buen físico, jugadoras de uno contra uno muy agresivas. Las jugadoras interiores sí que son nuevas en la categoría y creo que por ahí les ha costado un poco adaptarse más a lo que es la liga. Es un equipo que tiene que estar más arriba de lo que está ahora, pero es un equipo muy, muy peligroso”.

A la hora de analizar el partido, la entrenadora del Celta Femxa Zorka apuntó que “las claves del partido son dominar el rebote como siempre, que a veces nos cuesta ser sólidas en el uno contra uno y a nivel de concentración no tener bajones, pues es un equipo muy constante, mucho juego sin balón y si estamos despistadas nos van a pillar por todos los lados. Espero que estemos puestas y que Navia nos dé ese empujón que siempre nos da”. El objetivo del Celta Femxa Zorka no es otro que sumar la décima victoria consecutiva.

HORA: 19 horas.

PABELLÓN: Navia.