Rafa Nadal se opera de una artrosis severa en su mano

Rafa Nadal se sometió a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.

Según informa EFE de fuentes próximas al campeón de 22 torneos de Grand Slams, la intervención tuvo lugar por una «artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana», la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch. Una intervención que consistió en una «artroplastia» con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación que tenía reducida desde hace tiempo.