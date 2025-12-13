tenis
Rafa Nadal se opera de una artrosis severa en su mano
El objetivo es recuperar la movilidad en la articulación
efe
Rafa Nadal se sometió a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.
Según informa EFE de fuentes próximas al campeón de 22 torneos de Grand Slams, la intervención tuvo lugar por una «artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana», la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.
La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch. Una intervención que consistió en una «artroplastia» con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación que tenía reducida desde hace tiempo.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible