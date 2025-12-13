El programa VIDE en Futuro acoge este año a 35 deportistas

Treinta y cinco deportistas de 18 años o menos, siete más que en la pasada edición, llevan al programa VIDE en Futuro, de ayudas a deportistas de modalidades individuales, a su techo histórico.

Para complementar mejor las ayudas que el Concello destina al deporte individual de elite (50.000 euros), estas becas VIDE 2025, dotadas con 20.000 euros, han rebajado la edad de participación (de Sub-23 a deportistas de 18 años o menos), con un mínimo de 400 euros y un máximo de 800 en función de los resultados deportivos de la temporada pasada.

El alcalde, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y varias de las empresas patrocinadoras (Frutas Nieves, Hyupersa Vigo, Mar de Ons, Vitrasa Grupo Avanza y CdeC) que apoyan a la fundación. Precisamente Caballero destacó la “ilusión” que le produce el fiel apoyo de las empresas al deporte formativo y de base.

Este año dieciocho han sido las modalidades con al menos un representante. La vela dominó, con ocho regatistas del Real Club Náutico de Vigo, de las clases Optimist, 420 y Vaurien (los hermanos José Luis y Javier Ríos, Paco Riveras, Isabel Cabello, Luis Wizner, Nicolás Souto, Mencía García e Inés Ameneiro). El segundo deporte por número de becados, la esgrima y el Club El Olivo (Martín Álvarez, las hermanas Marta y Nerea Dorelle, Mauro González y Uxía Díaz). Después, taekwondo, bádminton y ciclismo han contado con tres deportistas cada uno. Pero no han sido los únicos: también ha habido ayudas a solicitantes de tenis, tenis de mesa, hípica, pádel, judo, piragüismo, remo, atletismo, patinaje en línea, orientación, surf, squash y triatlón.