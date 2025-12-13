Patos, escenario de una nueva edición del Trofeo Concello de Nigrán

El Patos Surf Club, la Federación Gallega de Surf y el Concello de Nigrán organizan en Patos el tradicional Trofeo Concello de Nigrán que este año cumple 32 ediciones desde la primera en 1990, siendo el campeonato más veterano del circuito gallego, por lo que se ha convertido en una referencia dentro del mundo del surf.

Este año se esperan olas de gran tamaño y en la competición solo podrán participar los mejores surfistas por ranking de la recién terminada “liga gallega de surf y Bodyboard 2025”. La competición hoy arranca a las 9:30 horas con las primeras mangas clasificatorias de surf Master, open, femenino y Bodyboard para llegar a las 12:30 con las primeras semifinales. El domingo la jornada arrancará a las 10:30 horas.