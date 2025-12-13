Lindsay Vonn agranda su leyenda

Nadie podía imaginar su regreso, nadie imaginaba que fuese de esta manera. La estadounidense Lindsey Vonn, 41 años recién cumplidos, se propuso volver a competir en unos Juegos Olímpicos pese a que hace cinco años decidió apartarse del esquí cansada de ganar y de las lesiones en esa rodilla derecha que le han tenido que reconstruir. Hoy su leyenda es mucho más grande después de imponerse en el descenso de St. Moritz (Suiza) en la Copa del Mundo.

Vonn ganó con 41 años y 55 días, con lo que pulverizó el anterior récord que ostentaba, con 37 años y 192 días al ganar un supergigante, el suizo Didier Cuche, y el palmarés de la norteamericana asciende ahora a 83 triunfos, 44 en descenso, y a 139 podios.

La gesta de Vonn tiene un enorme valor por el tiempo de inactividad y porque durante su carrera ha tenido que lidiar con terribles lesiones. Nueve veces había pasado por el quirófano en distintos momentos de su actividad hasta que después de la retirada de 2019 y con la rodilla izquierda destrozada decidió afrontar una reconstrucción completa de su rodilla izquierda. Para ello le implantaron una articulación de titanio con lla idea de volver a hacer vida normal. Competir al máximo nivel era algo que no entraba en los cálculos de casi ningún especialista. Pero su entrega y sacrificio hicieron el resto.

A finales de 2024 Lindsay Vonn decidió volver con la mente puesta en los Juegos de Milano-Cortina que se disputan en unos meses. Asomó de forma testimonial en alguna prueba de la pasada temporada con la mente puesta en estar en condiciones de competir a estas alturas de curso. Dicho y hecho. En su primera aparición de este invierno la americana se llevó el descenso de St. Moritz dando una lección a sus principales rivales.

La esquiadora norteamericana, de esta manera, lidera la general de descenso con los cien puntos que otorgan su victoria, mientras que la clasificación de la Copa del Mundo la lidera su compatriota Mikaela Shiffrin con 458 puntos, 156 más que la albanesa Lara Colturi y 162 más que la neozelandesa Alice Robinson.