vela | J80
La Liga de Otoño vive su gran final con el Okofen como favorito
redacción
Vigo
La Liga de Otoño J80 afronta su gran final en Baiona con la disputa de las tres últimas pruebas del campeonato organizado por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de la promotora inmobiliaria Gestilar.
El Okofen de Javier de la Gándara parte con una ventaja contundente al frente de la clasificación. Con 8 puntos y una gran regularidad en las jornadas previas (con múltiples victorias parciales y ningún resultado comprometido), el equipo llega a la final como máximo favorito al título.
Por detrás, el Marías – Casas do Telhado del portugués Manel Cunha, se mantiene firme en la segunda posición con 18 puntos. El tercer peldaño del podio provisional lo ocupa el Waikiki de Andrés Gómez, con 28 puntos.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible