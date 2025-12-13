La Liga de Otoño vive su gran final con el Okofen como favorito

La Liga de Otoño J80 afronta su gran final en Baiona con la disputa de las tres últimas pruebas del campeonato organizado por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de la promotora inmobiliaria Gestilar.

El Okofen de Javier de la Gándara parte con una ventaja contundente al frente de la clasificación. Con 8 puntos y una gran regularidad en las jornadas previas (con múltiples victorias parciales y ningún resultado comprometido), el equipo llega a la final como máximo favorito al título.

Por detrás, el Marías – Casas do Telhado del portugués Manel Cunha, se mantiene firme en la segunda posición con 18 puntos. El tercer peldaño del podio provisional lo ocupa el Waikiki de Andrés Gómez, con 28 puntos.