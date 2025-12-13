Jornada importante para el Val Miñor y para el Celta

Las derrotas del pasado fin de semana le dan una gran importancia a los partidos de esta jornada.

Arosa-Val miñor. Partido importante, el que le espera esta tarde al Val Miñor. El Arosa los supera en un punto en la clasificación. El partido, esta tarde a las 16 horas en el Manuel Jiménez.

Solares-Celta. El Celta no puede fallar mañana, a las 12.30 horas, ante el Solares. Los célticos nesitan recuperar la estima tras la derrota del domingo.