El Celta suma la décima consecutiva

74 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (3), Cabrera (9), Boquete (2), Kelliher (19), Menéndez (9) -cinco inicial- Bermejo (11), Cabello (0), Vidal (0), Martínez (0), Thomas (16) y Salinas (5). 57 DOMUSA TEKNIK ISB: Gouveia (10), Iparraguirre (3), Lizundia (3), Lalotte (6), Van (17) -cinco inicial- Tomancova (2), Guiterrez (3), Otaegui (0), Malama (9), Jauregui (4) y Villamor (0). PARCIALES: 18-23, 23-12, 20-4 y 13-18

El Celta Femxa Zorka despidió el año con su afición logrando la undécima victoria de la temporada, décima consecutiva. El equipo entrenado por Cristina Cantero jugará el último partido oficial de 2025 el próximo sábado ante el colista del grupo.

El de ayer fue uno de esos partidos en donde el equipo céltico fue de menos a más. Arrancaron el partido con un baloncesto estático en ataque, lo que facilitaba el trabajo defensivo de las jugadoras vascas. En defensa, el Celta Femxa Zorka tenía problemas para frenar el tiro exterior de las jugadoras del ISB, que tenían mucho acierto desde la línea exterior.

La parte positiva era que a pesar de los problemas, el cuadro vasco nunca fue capaz de superar los ocho puntos de ventaja, y eso jugando a un gran nivel, difícil de mantener a lo largo de los cuarenta minutos de juego.

Y es que al Celta Femxa Zorka le faltaba intensidad en el trabajo defensivo, tal y como se refleja en las tres faltas personales que cometieron en los primeros diez minutos de juego. Los primeros diez minutos de juego finalizaron con victoria parcial del ISB por cinco puntos, 18-23, pero con la sensación de que a poco que apretaran las viguesas podían darle la vuelta al marcador.

Kelliher anota debajo de la zona. / Pablo H.Gamarra

El segundo cuarto arrancó un el primer triple de Thomas. La americana cuajó su mejor partido con la camiseta celeste y fue una pieza clave para desatascar el juego del equipo en este cuarto. El Celta Femxa Zorka había conseguido reducir la desventaja, pero ISB se mantenía en el partido a base de triples, pero ya con menor intensidad que en los primeros diez minutos de juego.

Un paso adelante en defensa, y la pérdida de energía en el equipo rival, le dieron alas a un equipo céltico que con un parcial de 12-0 rompió el partido.

Tras el paso por los vestuarios comenzó un partido totalmente nuevo. El Celta Femxa Zorka era otro equipo totalmente diferente al del inicio del encuentro, y el ISB, todo lo contrario, había perdido su sitio sobre el parquet del pabellón de Navia.

El equipo vigués seguía dando pasos en defensa, y eso era un serio problema para el ISB que había perdido la frescura del comienzo del partido. El técnico vasco solicitó su primer minuto a los tres minutos de juego, tras encajar un parcial de 7-0. El Celta aprovechó la circunstancia para colocarse en una zona que terminó por hundir al ISB que, en los primeros nueve minutos de parcial, solamente fue capaz de anotar dos puntos, desde la línea de tiros libres, y tras una técnica que le señalaron a Cristina Cantero, difícil de explicar. Un cuarto que sirvió para consolidar el buen partido de Thomas y, como no, el de Kelliher, que una semana más fue la MVP del partido. Al final del cuarto, +22 y todo encarrilado.

Susto con las lesiones

Los últimos diez minutos de juego transcurrieron con normalidad, en el aspecto deportivo, pero con susto por las lesiones. La primera de ellas fue al comienzo del cuarto, cuando a Sara Vidal se le fue el pie de apoyo en una entrada y se golpeó con dureza con la canasta. Entre lágrimas se retiró del campo y habrá que esperar a los próximos días para conocer el alcance de la lesión.

El último tuvo a Carlota Menéndez como protagonista, cuando fue placada por una jugadora vasca cuando entraba a canasta. El golpe fue al final de la acción, y la base se estrelló contra la canasta. Por suerte, todo quedó en un susto.