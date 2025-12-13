El Carballal, tras su primer triunfo en casa, quiere continuar la racha

El AD Carballal, con la moral alta tras haber ganado por primera vez en casa la semana pasada, se desplaza esta jornada a Pamplona para enfrentarse al Anaitasuna, un equipo que, aunque tiene más puntos que el club vigués, también está luchando por evitar la zona baja de la tabla.

El Carballal viaja con la baja de Uxía, que se lesionó la semana pasada y en su lugar entra en la convocatoria la juvenil Patricia Teijeiro. La entrenadora viguesa Ana Alonso destacó que el equipo viaja ilusionado y convencido de que puede competir los 60 minutos y conseguir los dos puntos para continuar su buena dinámica. Para ello, deberán defender ese 7 contra 6 que tanto utiliza, y con éxito, el Anaitasuna.

HORA: 17:00 (hoy).

PISTA: Anaitasuna.