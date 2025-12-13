| División de Oro
El Carballal, tras su primer triunfo en casa, quiere continuar la racha
m.a.
El AD Carballal, con la moral alta tras haber ganado por primera vez en casa la semana pasada, se desplaza esta jornada a Pamplona para enfrentarse al Anaitasuna, un equipo que, aunque tiene más puntos que el club vigués, también está luchando por evitar la zona baja de la tabla.
El Carballal viaja con la baja de Uxía, que se lesionó la semana pasada y en su lugar entra en la convocatoria la juvenil Patricia Teijeiro. La entrenadora viguesa Ana Alonso destacó que el equipo viaja ilusionado y convencido de que puede competir los 60 minutos y conseguir los dos puntos para continuar su buena dinámica. Para ello, deberán defender ese 7 contra 6 que tanto utiliza, y con éxito, el Anaitasuna.
HORA: 17:00 (hoy).
PISTA: Anaitasuna.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible