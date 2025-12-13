As Travesas se llena de tatamis

El pabellón de As Travesas celebra el domingo (11:30 horas) la edición número treinta y dos de la popular Fiesta Infantil del Judo de Vigo cuya vida comenzó también en As Travesas en 1992 y que, salvo en el año de la pandemia de 2020, ha reunido a jóvenes judokas menores de 14 años de forma ininterrumpida. Unos 30.000 practicantes de este deporte han pasado por sus tatamis a lo largo de una de las celebraciones más tradicionales y simbólicas del deporte vigués en la que los jóvenes judokas reciben sus reconocimientos y se someten a las pruebas que suponen su cambio de cinturones. La Fiesta Infantil, trasladada siempre en las fechas próximas a la Navidad, se ha transformado en parte casi del calendario navideño de la ciudad. En la edición de este año se calcula que participarán más de mil chavales que provocarán que se llenen a reventar las gradas del recinto de As Travesas.

La organización corresponde a la Federación Gallega de Fútbol y cuentan con el patrocinio del Concello de Vigo, Xunta de Galicia y Deputación de Pontevedra.

Este evento lleva desde el año 2006 el nombre del tristemente desaparecido Maestro de Judo - José Luis De Frutos - en homenaje a uno de los profesores de este deporte más importantes del panorama gallego, nacional e internacional.