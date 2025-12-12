Las Winter Series Sailway-Deporte Galego de J70 regresan este fin de semana a la ría

Este fin de semana, en doble jornada de sábado y domingo como es tradicional, vuelven a las aguas de la Ría de Vigo, las regatas de monotipos J70, una clase que desde el año 2014 mantiene el nivel competitivo de los mejores regatistas de la península durante la temporada invernal.

Aprovechando las condiciones únicas de abrigo y viento de las aguas viguesas, la flota de J70 ha reunido a nombres consagrados como Gonzalo Araújo, “Chuny” Bermúdez, Nico Rodríguez, Támara Echegoyen, Pablo Iglesias, los hermanos Torrado o Víctor Mariño, pero también a las nuevas generaciones (Patricia Suárez, los hermanos Wizner, Edu Reguera, Luis Bugallo, Jorge Villanueva, Alejandro Pérez Canal…).

La organización, que asume el Real Club Náutico de Vigo, ha programado un total de seis pruebas (un máximo de cuatro en una sola jornada), con inicio este sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 10:30.

Entre los inscritos figura el Abril verde (Luis Pérez Canal), que dentro del circuito atlántico (Vigo-Cascais) compitió en noviembre pasado en la localidad portuguesa, que en 2026 albergará el Mundial de la clase. La tripulación viguesa voló. Tanto que la grímpola del Real Club Náutico de Vigo se subió al podio de la prueba lusa.

Con todo, este fin de semana, el Abril Rojo, Noticia, Marnatura, Sailway Academy, Bodegas Villanueva, Pazo de Cea o el barco de Gonzalo Araújo intentarán darle la réplica en las Winter Series Sailway-Deporte Galego.