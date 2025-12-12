Simón, año cero

«No se acaba el mundo». Es el mensaje que Simón González ha querido difundir desde aquel 19 de julio de 2014 en que una caída desde el tejado que estaba reparando le comprimió irremediablemente la médula. Simón ha probado todo, de terapias celulares a exoesqueletos, sin que su inmovilidad cintura abajo se haya remediado. Asumiéndola, ha seguido ligado a su pasión, el boxeo y el kickboxing, desde la gestión de su gimnasio en Vigo. Y ahora regresará a un cuadrilátero. Será este sábado, en su Ourense natal, con el vallisoletano Alberto Carrión como adversario en el primer combate de boxeo adaptado que se disputará en Galicia. «Es importante que las personas que sufren percances como el mío sepan que existen alternativas», defiende.

Su cita convierte en única una velada atractiva en Os Remedios. Las puertas abrirán a las 19:00 horas. Simón calcula subir al ring entre las 21:00 y las 22:00. No ha querido que el suyo figure como combate de fondo, sino el profesional convencional. De aperitivo se dirimirán varios títulos gallegos de categorías inferiores y uno neopro de savate –boxeo francés–.

Será, en cualquier caso, un momento especial. Aunque afincado en Vigo desde hace décadas, fue sobre la lona de Os Remedios que Simón inició una trayectoria que incluye trece títulos mundiales de kickboxing. Y es donde ahora reanuda esa carrera a la que vez que empieza una nueva, sin saber hasta dónde le conducirá. Quizá una experiencia puntual, quizá una ilusión de mayor recorrido a sus 60 años.

Ciertamente no calculaba Simón que aquello que había quedado confinado a sus sueños se podría producir y que Manolo Planas cumpliría el anuncio que le hizo hace tiempo.

–Tú vas a pelear.

El presidente de la Federación Gallega, muy concienciado con sensibilidades sociales, hablaba desde un plan preciso. En abril organizó en A Coruña un Seminario de Boxeo Adaptado, impartido por los ingleses Kieran Green, Matthew Etherington, Alfie Robert Eldred y Khumo Kopano Thobela. Simón conoció allí los rudimentos de la disciplina y ya hizo guantes, como lección práctica, con Carrión, pionero en España. Ese día se concibió la exhibición que ahora se va a ejecutar.

Simón se ha estado entrenando desde entonces a las órdenes de quien fue su entrenador en su etapa álgida, Carlos Conde, y con Rubén Palomares, uno de sus discípulos, sentándose en una silla de ruedas para hacerle de sparring. «El manejo de la silla es lo que prevalece», destaca el púgil. «Y es lo que más cuesta. Pero las sensaciones son buenas».

La dificultad de golpear

El grueso tatami de su gimnasio en Urzaiz no le ha facilitado el rodaje, que será más ligero sobre el cuadrilátero ourensano. Tampoco resulta fácil impulsarse o girar con los guantes, que resbalan sobre el aro externo. Simón ha intentado mejorar su maniobrabilidad aunque acepta que Carrión, que fue jugador profesional de baloncesto adaptado, será superior en dinamismo. «Trataré de alternar con otras cosas», anuncia.

Piensa más en la calidad que en la contundencia de sus golpes. «Es difícil si sacas la distancia», explica. En su caso, sin posibilidad de mover la cintura, «no desarrollas la potencia. Sería distinto en el caso de un amputado, pero incluso así no das girado la cadera».

Simón ya se había retirado cuando sucedió el accidente. «Habían sido 25 años en el candelero. Quedé bastante cansado». Así que no se ha exigido «aquel hambre, aquella actitud, aquellas ganas. Ese espíritu se va perdiendo». Reconoce, con todo: «Cuando estás metido te da un subidón y te vuelves a meter en el papel». Y aún lo sentirá con mayor intensidad cuando el sábado el árbitro grite: «Box». Pero sin aquella obsesión por noquear al adversario o que sea su brazo el que se alce cuando se lean las cartulinas: «El enfoque es dar un ejemplo de superación a todas las personas que quieran practicarlo. Eso es lo más importante».

El Comité Mundial de Boxeo pelea por que el COI incluya la versión en silla en el programa paralímpico. Puede ser muy tarde para Simón, que hoy peleará delante del presidente del COE, Alejandro Blanco. Pero no descarta seguir. Ya le han comentado que hay púgiles portugueses con los que montar un equipo: «Si me salen las cosas bien, igual tiro para delante». Siempre lo hace.