Bádminton
Varias medallas de las hermanas Lemos en el Nacional Sub 13
REDACCIÓN
Vigo
Éxito de las hermanas Inés y Eva Lemos en el Campeonato de España sub 13 de bádminton, disputado en Murcia. Las dos jugadores ponteareanas lograron el bronce en dobles femenino. Inés logró esa misma medalla en individual y dobles mixtos con Álvaro López (CB Leganés). Eva Lemos se alzó con la plata en individual y en dobles mixtos junto a Eneko Rodríguez (CB Vegadeo).
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Davila 10/12/2025
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?