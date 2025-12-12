Varias medallas de las hermanas Lemos en el Nacional Sub 13

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REDACCIÓN

Vigo

Éxito de las hermanas Inés y Eva Lemos en el Campeonato de España sub 13 de bádminton, disputado en Murcia. Las dos jugadores ponteareanas lograron el bronce en dobles femenino. Inés logró esa misma medalla en individual y dobles mixtos con Álvaro López (CB Leganés). Eva Lemos se alzó con la plata en individual y en dobles mixtos junto a Eneko Rodríguez (CB Vegadeo).

