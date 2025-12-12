La Final de Copa del Rey se queda en Sevilla pero no será el sábado de feria

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha confirmado que la Final de la Copa del Rey se disputará en Sevilla no solo el próximo año, sino también en 2027 y 2028, aunque la fecha definitiva del encuentro sigue en el aire. El motivo es la coincidencia del 25 de abril, inicialmente prevista, con el sábado de Feria de Abril y el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, una superposición de grandes eventos que complica la logística y la seguridad de un partido que reúne a más de 70.000 espectadores, además de miles de aficionados sin entrada.

Así lo ha afirmado Louzán en una entrevista en la cadena COPE, donde ha destacado que tanto el director de Competición de la Federación como su homólogo en LaLiga están buscando "la mejor solución". "Hay que tener en cuenta que antes se utilizaba La Cartuja solo para la Final de Copa y ahora juega allí el Betis sus partidos de liga y de la UEFA".

"Vestir una instalación como esa lleva su tiempo: el estadio de La Cartuja tiene que estar en condiciones y, por lo tanto, esa fecha que estaba prevista inicialmente en el calendario, que se hizo en el mes de junio, no va a ser, será otra", ha añadido sin desvelar qué días están en estos momentos sobre la mesa.

Sevilla, sede garantizada hasta 2028

Rafael Louzán sí ha querido dejar claro que la disputa de la Final de la Copa del Rey en Sevilla no está en riesgo: "No existe ninguna otra posibilidad, de modo que será Sevilla 2026, Sevilla 2027 y Sevilla 2028", ha zanjado cuestionado al respecto.

La Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla habían advertido días atrás de la complejidad de garantizar la seguridad y los servicios básicos un fin de semana donde, además, tiene lugar el Gran Premio de España de motociclismo en Jerez, a escasos 90 kilómetros de la capital andaluza, en el que se dan cita decenas de miles de aficionados al deporte de las dos ruedas.

Advertencias por la coincidencia de grandes eventos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, también había instado al alcalde de Sevilla a que llevara a cabo "las gestiones necesarias" para evitar la coincidencia de ambos eventos -Final de Copa del Rey y Feria de Abril- dado que, en su opinión, esa coincidencia provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos", especialmente en los dispositivos policiales, que requerirían "un refuerzo extraordinario".