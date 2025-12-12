La Copa Galicia regresa a Patos si las olas lo permiten

La Copa Galicia de Surf y Bodyboard, si las olas lo permiten, volverá este sábado a Patos. Será con motivo de la 23ª edición del Trofeo Concello de Nigrán. Patos Surf y la Federación Gallega organizan el evento con la colaboración de Xunta de Galicia, Deporte Galego, Concello de Nigrán, Novalbos, Patos Beach House, Billabong y Deputación de Pontevedra.

En las dos modalidades se competirá en modalidad open tanto en hombres como en mujeres. El torneo se prolongará hasta el domingo. Los horarios y tandas se publicarán mañana viernes.