polideportivo
El Concello beca a 29 deportistas de alto nivel
El programa de apoyo municipal, puesto en marcha en 2016, destina este año 50.000 euros | Trece modalidades están representadas en este plan
REDACCIÓN
La décima edición del programa de apoyo municipal al deporte de alto nivel, destinado a deportistas en modalidades individuales, de pareja o de trío, alcanzó por sus éxitos de la temporada 24/25 a un total de 29 deportistas, doce de ellos mujeres.
Con el Museo Marco como escenario ya habitual del encuentro del alcalde, Abel Caballero, el edil de deportes, Manel Fernández, y los deportistas vigueses beneficiados, el regidor aplaudió la gran temporada de todos ellos, a los que calificó de “líderes del deporte”.
Trece modalidades representadas (atletismo, bádminton, esgrima, judo, natación, orientación, patinaje en línea, squash, taekwondo, tenis, tiro olímpico, triatlón y vela), con mayoría casi abrumadora de la vela (ocho regatistas) recibieron el reconocimiento municipal. El alcalde, además, les indicó que se sentía “muy orgulloso” de ellos “porque sois los mejores”, y les garantizó que el gobierno vigués seguirá apoyándolos y sumando “lugares de entrenamiento” porque “somos un Concello saneado, tenemos recursos con el nuevo Plan General”.
Con estas veintinueve ayudas, desde 2016, cuando el concejal lanzó esta idea aceptada por el regidor, Vigo ha entregado 303 ayudas de diversa índole económica a través de este programa. Tras la vela, liderada por el Real Club Náutico de Vigo, el judo (cuatro deportistas, mujeres tres de ellas) fue la segunda fuerza.
Desde 2016, el Concello ha destinado 50.000 euros anuales (medio millón en total) a las modalidades individuales.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Davila 10/12/2025
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?