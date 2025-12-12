El Concello beca a 29 deportistas de alto nivel

La décima edición del programa de apoyo municipal al deporte de alto nivel, destinado a deportistas en modalidades individuales, de pareja o de trío, alcanzó por sus éxitos de la temporada 24/25 a un total de 29 deportistas, doce de ellos mujeres.

Con el Museo Marco como escenario ya habitual del encuentro del alcalde, Abel Caballero, el edil de deportes, Manel Fernández, y los deportistas vigueses beneficiados, el regidor aplaudió la gran temporada de todos ellos, a los que calificó de “líderes del deporte”.

Trece modalidades representadas (atletismo, bádminton, esgrima, judo, natación, orientación, patinaje en línea, squash, taekwondo, tenis, tiro olímpico, triatlón y vela), con mayoría casi abrumadora de la vela (ocho regatistas) recibieron el reconocimiento municipal. El alcalde, además, les indicó que se sentía “muy orgulloso” de ellos “porque sois los mejores”, y les garantizó que el gobierno vigués seguirá apoyándolos y sumando “lugares de entrenamiento” porque “somos un Concello saneado, tenemos recursos con el nuevo Plan General”.

Con estas veintinueve ayudas, desde 2016, cuando el concejal lanzó esta idea aceptada por el regidor, Vigo ha entregado 303 ayudas de diversa índole económica a través de este programa. Tras la vela, liderada por el Real Club Náutico de Vigo, el judo (cuatro deportistas, mujeres tres de ellas) fue la segunda fuerza.

Desde 2016, el Concello ha destinado 50.000 euros anuales (medio millón en total) a las modalidades individuales.