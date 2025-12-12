Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Casa Paco distingue a Manuel Mourelos

Grupo Casa Paco 81 entrega en fechas navideñas un reconocimiento a personas que se hayan distinguido por su apoyo al deporte. En la 13ª edición el elegido es Manuel Mourelos, referente en el fútbol base de Lugo, que recibirá el Lenda de Deporte, Convivencia e Amizade.

