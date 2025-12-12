El Barça fríe al Olympiacos con 13 triples

El Barça sólo era mejor que el Olympiacos en 9 de los 12 parámetros estadísticos más habituales que se miden en la Euroliga: más robos, menos pérdidas y mejor porcentaje de triples eran las mayores virtudes azulgranas en la comparación cara a cara.

Y, en efecto, el Barça frió al cuadro griego, con el que había perdido en cuatro de los cinco últimos enfrentamientos, robando más balones (9 a 3), con menos pérdidas (9 a 12) y, sobre todo, con el superior acierto desde lejos: 13 de 26 frente a 7 de 21.

Clyburn, de principio a fin

Con cuatro triples (tres de Will Clyburn, que terminó con siete) había tomado el Barça su primera ventaja (14-6) y con dos de Fournier le atrapó el Olympiacos antes de que expirara el primer cuarto, que terminó de color griego gracias al primer parón del juego, que cortó el ritmo azulgrana frente a un rival que sólo se sostenía gracias a Milutinov. Aquellos 8 puntos no se repitieron hasta los 18 del 70-52.

Clyburn fue el principal sostén local en el arranque del choque por su aportación ofensiva (la mitad de los puntos), lo que se corroboró posteriormente: cuando fue dispensado por Pascual, el marcador se atascó, y en su reincorporación tomó color de nuevo. Al descanso, seguía con la misma porción de influencia (21 de 42). Terminó con 28 y un 35 de valoración.

Xavi Pascual observa a Kevin Punter ejecutando un tiro ante el Olympiacos. / Dani Barbeito / SPO

La recuperación que apuntan ambos equipos, con la del Barça forzada con el cambio de entrenador, elevó la exigencia del duelo. Intenso y equilibrado, cualquier descuido o un bache más o menos duradero disparaba al adversario en el marcador.

Apelando a las defensas

El Olympiacos ha tenido que esforzarse en defensa para que la capacidad ofensiva de los Vezenkov, Milutinov, Fournier y compañía fuera productiva y lo mismo ha sucedido en el Barça. Pascual ha reducido en diez puntos la dimensión del agujero por el que engullía canastas ajenas y hasta Kevin Punter, el más indolente en la faceta, se esfuerza en robar balones. Una pillería del alero que colocó la sideral ventaja de 18 puntos (67-49) levantó al Palau de sus asientos. Y a sus compañeros, que salieron del banquillo alborozados ante la buena nueva.

Tres ataques agotando la posesión sin lanzar, o lanzando apuradamente, colocaron al Olympiacos por delante, y tres pérdidas griegas terminaron en contraataques que dieron aire al Barça una vez volvieron los titulares. Cinco puntos habían reunido los suplentes al descanso.

Sin cambios

Ni un cambio hizo Pascual en el tercer cuarto, no fuera que se parara el tren (25-10), hasta que Shengelia recibió un golpe en los genitales y fue relevado por Parra. Dorsey anotó un triple, pero Clyburn respondió con otro, el sexto. Por entonces ya le acompañaba Punter.

Los 16 puntos de ventaja (72-56) invitaron al técnico a abrir el último parcial con el segundo quinteto para que diera un respiro al primero ante la previsión de que el duelo volviera a estrecharse. La calidad del cuadro griego, aunque hubiera perpetrado unos pésimos minutos invitaba a sospechar que podían reaparecer los apuros.

Parra dejó un reguero de sangre en el parquet tras un codazo de Vezenkov en un salto por lucha, del que luego se disculpó. Volvió Punter, habían vuelto Satoransky y Shengelia, y pararon por última vez al Olympiacos.