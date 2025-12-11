Jornada clave para ilustres como el Nottingham, Feyenoord o Rangers

Clubes históricos como Nottingham, Celtic, Feyenoord, FCSB (Steaua) y Rangers, se la juegan en la sexta jornada de la Liga Europa, en la que Lyon, Midtjylland y Aston Villa, que encabezan la clasificación, pueden dejar sentenciada su presencia en los octavos.

Tras su mal inicio, el Nottingham, que navega por aguas turbulentas en la Premier League, logró despertar con dos victorias en casa y un empate en Graz, resultados que intentará ratificar en Utrecht ante uno de los cinco equipos que aún no ha ganado, como el Rangers, que tras sumar su primer punto ante el Braga se aferra a un milagro que pasa por lograr el triunfo en el campo del sorprendente Ferencvaros.

El Celtic también está en la cuerda floja con siete puntos y encara la visita de uno de los grandes aspirantes a llegar lejos como el Roma que trata de sumar su tercer triunfo europeo seguido y consolidarse en la mitad alta.

Aún lo tienen peor otros dos campeones continentales como el Feyenoord y el FCSB, que, con tres puntos, no pueden fallar más. Ambos se enfrentarán en Bucarest en un duelo clave y prácticamente definitivo para el que pierda.

Por arriba, el Lyon, líder con once goles a favor y tan solo dos en contra, tratará de resarcirse de la derrota liguera ante el Lorient ante el modesto neerlandés Go Ahead Eagles; el Midtjylland danés, que perdió en Roma en la pasada jornada, recibe a un Genk belga al alza; y el Aston Villa del técnico español Unai Emery, pletórico en la Premier tras ganar al Arsenal, visita al Basilea, que por el momento marca el corte de los equipos que disputarían el ‘play off’.