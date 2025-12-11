La directiva de la Federación de Pádel percibió más de 200.000 euros en «remuneraciones» desde 2019

Hasta el 12 de junio de este año, la web de la Federación Galega de Pádel indicaba lo siguiente en su apartado de Ley de Transparencia: «Ningún directivo ni miembro de los órganos de gobierno federativo percibe retribución alguna por el ejercicio de dichos cargos directivos o asamblearios». Los considerados «cargos federativos» únicamente podían, sobre el papel, percibir «indemnizaciones por gastos de desplazamiento y manutención» derivados del ejercicio de sus responsabilidades.

En concreto, fijaba el devengo de 0,19 euros por kilómetro recorrido en coche particular, peajes y aparcamientos; en alojamiento, un tope de 65,97 euros diarios; en cuanto a manutención, 37,4 euros como máximo. Existen herramientas digitales que permiten ver versiones antiguas de una página web, y son a las que ha recurrido FARO para revisar la de esta organización.

Este verano esa página oficial de la Federación cambió hasta su versión actual, que reza así: «Con el propósito de simplificar la administración y mejorar la eficiencia en la marcha de la federación, se decidió sustituir el sistema de indemnización por desplazamiento y manutención por un sistema de remuneración fija para los miembros de la junta directiva». Ahora bien, las memorias económicas de ejercicios anteriores constatan el pago de importantes sumas a los miembros de la junta directiva, pese a no tener derecho a una retribución fija.

Las dos versiones de la web, con y sin el concepto reconocido de «remuneraciones». La nueva es de junio de 2025 / LG

Desde el ejercicio 2019, en concreto, el importe conjunto supera los 200.000 euros. El último informe de auditoría disponible de la Federación, elaborado por Auren, ya apuntó «salvedades» por el hecho de que esos gastos, supuestamente por desplazamiento y manutención, no estaban debidamente justificados, como publicó este periódico.

La inhabilitación del presidente de esta entidad, Manuel Fernández Prado, a cargo del Comité Galego de Xustiza Deportiva, no está directamente vinculada a este sistema de pagos criticado por la auditora, sino a la concesión de un préstamo de 50.000 euros al 0% con cargo a fondos propios. Pero la Xunta, a preguntas de FARO, sí vincula el inicio del procedimiento en su contra a la advertencia de Auren. Así ha evolucionado el reparto de «retribuciones» en los últimos seis años en la Federación Galega de Pádel, que cuenta con unos 10.766 federados.

«No existen remuneraciones»

En la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2019 el capítulo de gastos de personal ascendió a 47.761 euros, de los que 9.840 euros constan tipificados como «remuneraciones junta directiva», como consta en la documentación oficial. Pero a renglón seguido, en el apartado «operaciones con partes vinculadas», la memoria abreviada de la Federación asegura que «no existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración».

En el año 2020 la junta directiva ya percibió «remuneraciones» por 40.440 euros, muy por encima de las nóminas de las dos personas contratadas para trabajos de administración (30.003 euros). Se da la circunstancia, además, de que la partida presupuestada para pagar a la junta directiva era abruptamente más baja, de 7.500 euros, por lo que se produjo un desvío frente a las estimaciones iniciales de casi 33.000 euros. Este ejercicio fue el del covid, con la consiguiente limitación a actividades deportivas.

Las cantidades devengadas en los ejercicios posteriores fueron en todos los casos superiores a los 30.000 euros. Ya en 2023, de acuerdo a la memoria disponible a día de hoy en su web, las retribuciones rozaron los 55.000 euros, con la inclusión de los miembros de la Comisión Delegada como beneficiarios; 4.546 euros fueron en concepto de «gastos de viaje». A cierre de 2024 --año en que Fernández Prado amortizó el préstamo personal-- los pagos superaron los 59.368 euros. La junta directiva está conformada por el presidente, dos vicepresidencias, cuatro vocales, secretario y tesorero; la comisión delegada cuenta con nueve integrantes.

Extracto de la memoria abreviada de 2023 / FdV

«Dichas remuneraciones --dice el informe de auditoría de Auren, en este caso sobre las cuentas de 2023-- se realizan como compensación de los gastos estimados por la Federación que serán soportados por la Junta Directiva». Pero la auditora tuvo que exponer que «no hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada en relación a la razonabilidad de dicho gasto» o su validación por parte de la asamblea general.

La Xunta

FARO se ha dirigido a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes en relación a la ejecución del expediente de inhabilitación y por un eventual análisis en profundidad de las cuentas de la Federación Galega de Pádel habida cuenta de las apreciaciones de la auditoría, más allá del préstamo personal de su presidente. Respecto a la primera cuestión, desde el departamento que preside Diego Calvo han indicado que las resoluciones del Comité de Xustiza Deportiva tienen «carácter ejecutivo», sin perjuicio de que sean objeto de un recurso --Fernández Prado ya aseguró que lo presentará-- o de una solicitud de suspensión cautelar. «En todo caso --continúan las mismas fuentes--, la Secretaría Xeral para o Deporte estará pendiente de que las resoluciones y decisiónes del Comité se cumplan».

Sobre nuevas investigaciones sobre el proceder de la Federación, desde la Xunta han apuntado que «justo fue la auditoría de 2023» la que motivó el procedimiento que, a la postre, ha apartado a Fernández Prado de la presidencia por 8 meses. Aunque en esta, eso sí, nada se apunta sobre el préstamo personal, cuya concesión es lo que consta como «infracción muy grave» en el procedimiento administrativo.