La auditoría de la Federación de Pádel ya puso en entredicho las «remuneraciones» a la directiva

Un informe de auditoría es un documento elaborado por un equipo independiente y acreditado que, en base a un análisis sobre los estados financieros o los procedimientos contables de una entidad (empresa, organización, federación), determina si sus números ofrecen una imagen real, si cumple con la normativa aplicable. En última instancia, lo que persigue es dar confianza a terceros o a propios partícipes de esa entidad en cuestión.

El último informe de auditoría hecho público por la Federación Galega de Pádel corresponde al ejercicio fiscal de 2023. Lleva la firma de Auren y está fechado en noviembre de 2024. Su análisis verifica que los números de esta organización sí reflejan la «imagen real» de sus estados financieros, aunque tiene peros. En el argot profesional, la opinión de Auren tiene «salvedades» y éstas tienen que ver, principalmente, con las remuneraciones de la junta directiva.

En la memoria económica de 2023 la Federación incluía, dentro del apéndice de «operaciones con partes vinculadas», una partida de 50.400 euros en concepto de remuneraciones a su junta directiva, compuesta a día de hoy por nueve personas, incluyendo al secretario y tesorero. «Dichas remuneraciones --prosigue el informe, firmado por la auditora Concepción Vilaboa-- se realizan como compensación de los gastos estimados por la Federación que serán soportados por la Junta Directiva».

El problema es que la auditora no dispuso de soporte papel que verifiquen que, en efecto, ese dinero fue adelantado de algún modo por estas personas. «En la realización de nuestro trabajo no hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada en relación a la razonabilidad de dicho gasto, dado que no hemos podido verificar su aprobación por parte de la asamblea general, ni hemos podido verificar la documentación que soporte dichos gastos mediante la aplicación de procedimientos de auditoría». Además, abunda, «tampoco hemos podido aplicar otros procedimientos alternativos que nos permitan concluir sobre la razonabilidad de los mismos».

Inhabilitación

Como avanzó ayer FARO, el presidente de la Federación Galega de Pádel ha sido inhabilitado por un periodo de 8 meses por decisión del Comité Galego de Xustiza Deportiva, aunque en relación a una cuestión distinta de esta política de remuneraciones. Manuel Fernández Prado recibió un préstamo de 50.000 euros al 0% y con un plazo de amortización prorrogable de 4 años con cargo a fondos de la Federación, una conducta tipificada como «muy grave» por el «aprovechamiento particular e ilegítimo del cargo que ocupa».

El documento oficial expone que la conducta de Fernández Prado es «ilegítima» en tanto «se basa en el aprovechamiento particular del cargo para obtener un beneficio financiero en condiciones extraordinariamente ventajosas», en referencia a ese 0% de interés con cuatro años prorrogables de plazo para su amortización. Abunda que ha existido también un «desvío del patrimonio federativo», teniendo en cuenta que esa partida económica no estuvo a disposición de la federación durante dos años (hasta que lo devolvió), y una «vulneración en el deber de diligencia».